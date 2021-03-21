Şevval Sam eski eşi kimdir kaç yaşında? Oğlu Tekin Emir Metin'in babası

Şevval Sam 47 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyor. Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam, sadece bir evlilik yaptı.

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Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Şevval Sam'ın annesi gibi babası Selim Sam da müzisyen. Şevval Sam'ın kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası var. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümü mezunu olan Şevval Sam, 1993 yılında dönemin ünlü futbolcusu Metin Tekin ile evlendi.

Metin Tekin o zamanlar Beşiktaş'ta oynuyordu ve 'sarı fırtına' lakabıyla anılıyordu. Şevval Sam'ın evliliği Metin Tekin ile tanışması Şevval Sam 14 yaşında fanatik bir Beşiktaşlı olarak okul gazetesi için Metin Tekin'le röportaj yapmaya gider. Metin Tekin röportajdaki bir soru üzerine evlenmeyi düşünmediğini filan söyler. Sonra Şevval Sam onu yemeğe davet eder. Metin Tekin de, ‘büyü de öyle gidelim’ der. Üç sene sonra flört ve ardından evlilik gerçekleşince ‘‘büyük lokma ye, büyük söz konuşma’’ atasözü bir kez daha doğrulanmış olur.

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Metin

Şevval Sam ile Metin Tekin'in çocukları Tarık Emir Metin 1997 yılında dünyaya geldi. Şevval Sam ile Metin Tekin'in evliliği uzun ömürlü olmadı. Çift 6 yıl sonra 1999 yılında boşandı.

Şevval Sam önce annesinin izinden gidip şarkı söyledi, ardından dizi sektörüne yöneldi. Oğlu Tarık Emir Tekin de şimdi annesinin izinden gidiyor. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi alan Tarık Emir Tekin, Çıplak filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Tarık Emir Tekin'i gündeme taşıyıp bilinir kılan ise Sadakatsiz dizisi oldu. Şevval Sam'ın oğlu olduğunun ortaya çıkması da bir anda onun yıldızını parlattı.