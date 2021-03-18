Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in babası kimdir? Sevgilisi Sofia olay
Kanal D dizisi Sadakatsiz'de oynayan Tarık Emir Tekin, Şevval Sam'ın futbolcu Metin Tekin'den olan oğlu. Şevval Sam, Metin Tekin ünlü bir futbolcuyken onunla evlenmişti. Peki Tarık Emir Tekin kaç yaşında sevgilisi Sofia kimdir?
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin Sadakatsiz dizisinde rol alıyor. Dizide Selçuk Dağcı karakterini canlandıran Emir Tarık Tekin, son olarak magazin medyasının gündemine Andre Lima'yı anımsatan sevgilisi ile geldi. 24 yaşındaki Tarık Emir Tekin'in Rus asıllı sevgilisi ile olan ilişkisi 18 yaşında başlamış. Yurt dışında eğitim alan Tarık Emir Tekin, şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle gündemde. İşte Tarık Emir Tekin'in sevgilisi, hayli ünlü olan babası ve annesi Şevval Sam'ın hikayesi...
Tarık Metin Emir, Şevval Sam'ın bir dönemin ünlü futbolcusu Metin Tekin ile olan evliliğinden dünyaya geldi. Metin Tekin Beşiktaş'ta futbol oynarken Şevval Sam ile 1993 yılında nikah masasına oturmuştu. Şevval Sam ile Metin Tekin'in magazin gündemine oturan evliliği sadece 6 yıl sürdü ve çift Metin Emir dünyayı geldikten sonra 1999 yılında boşandı.
47 yaşında olan Şevval Sam, Metin Tekin ile yaptığı evliliğin ardından bir daha hiç nikah masasına oturmadı. Oğlu Tarık Emir Metin'i çocukluğundan itibaren medyadan uzak tutan Şevval Sam, onu yurt dışında okuttu. Tarık Emir Metin İngiltere'deki ünlü Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi aldı.
Dizi ve sinema sektörüne 'Çıplak' filmi ile giren Tarık Emir Tekin, dikkatleri Sadakatsiz dizisiyle çekti. Cansu Dere ile birlikte rol alan Tarık Emir Metin, dizide Selçuk Dağcı karakterine hayat veriyor. Tarık Metin Emir geçtiğimiz günlerde sette annesi Şevval Sam'ı ziyaret edince sevgilisi ile gündeme geldi.