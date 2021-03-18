Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in babası kimdir? Sevgilisi Sofia olay

47 yaşında olan Şevval Sam, Metin Tekin ile yaptığı evliliğin ardından bir daha hiç nikah masasına oturmadı. Oğlu Tarık Emir Metin'i çocukluğundan itibaren medyadan uzak tutan Şevval Sam, onu yurt dışında okuttu. Tarık Emir Metin İngiltere'deki ünlü Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi aldı.