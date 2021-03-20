KKTC'de 8 yaşındaki Yahya, emekli polis babasının silahından çıkan kurşunla öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yahya Ergör, emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Lapta ilçesinde meydana geldi. Emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu 8 yaşındaki Yahya Ergör ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Soruşturma devam ediyor

KKTC emniyetinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Lapta'da yaşayan Yahya Ergör, ikametgahı içerisinde emekli polis memuru olan babası adına zimmetli tabancanın henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanarak ambulans ile hastaneye sevk edildiği esnada yaşamını yitirmiştir. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.