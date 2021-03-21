HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı! Cezaevine gönderilecek

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de "Adalet Nöbeti" tutmaya başlayan eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

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Hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararı Meclis'te okunduktan sonra milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'i terketmemiş ve 'Adalet nöbeti' adıyla eylem başlatmıştı. Meclis'te yer yatağı sererek eylem yapan Gergerlioğlu, "Sonuna kadar direneceğim, teslim olmayacağım" açıklaması yapmıştı. Polis bu sabah Meclis'e girdi ve Gergerlioğlu'nu gözaltına aldı. Gergerlioğlu, işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi. Soruşturmada, Gergerlioğlu’nun Meclisi terk etmediği, hala “milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları yaptığı, canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadan durması” suçlaması yapıldı.

Soruşturma belgesinde ayrıca Gergerlioğlu'nun grup katına çıkarken yanında olan grup içinden "Biji Serok Apo" sloganı atıldığı ve böylece "TBMM koridorlarında terör örgütünün propagandasının yapıldığı" da ileri sürüldü.