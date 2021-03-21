Esra Erol eşi nereli Ali Özbir kimdir? Esra Erol'un annesi babası ve kardeşleri

Esra Erol'un eşi Ali Özbir , bir zamanlar Kürt İdris diye nam salan eski bir mafya babasının oğlu. Ali Özbir aslen Karslı. Esra Erol'un babası polis emeklisi annesi ise ev hanımı. Ünlü sunucu Esra Erol'un üvey kardeşleri de var.

Abone ol

Esra Erol 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp doğumlu olsa da aslen Sinop Ayancıklı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir ise Karslı. Temmuz 1968 doğumlu olan Ali Özbir, bir dönemin bilindik mafya babalarından Kürt İdris'in oğlu. Ali Özbir babasının yolundan gitmeyerek turizm sektörüne girdi. Onu Türkiye çapında bilinir kılan ise eşi Esra Erol oldu. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının yapımcılığını yapan Ali Özbir, kamera arkasında kalmayı tercih eden bir isim.

2 Temmuz 2010 tarihinde Esra Erol eşi Ali Özbir ile canlı yayında evlendi. Esra Erol'un çocuklarından ilki 23 Temmuz 2011 tarihinde doğdu ve İdris Ali Özbir adını aldı. Esre Erol ikinci oğluna da Ömer Erol adını verdi.

Esra Erol'un annesi babası ve kardeşleri



Esra Erol'un babası Seyfi Erol Sinop Ayancık doğumlu. Polis olan baba Türkiye'nin hemen her yerinde görev yaptı. Seyfi Erol ilk evliliğinden 2 kız babası oldu. İkinci evliliğini yaptığı Necla Erol'dan 3 kız sahibi oldu.

Esra Erol ikinci eşi Necla Erol'dan dünyaya geldi. Esra Erol'un öz kardeşlerinin ismi Bihter Erol ve Eda Erol. Babasının ilk eşinden olan üvey kardeşleri ise Necla Erol ve Filiz Erol.

Esra Erol nereden mezun?

Esra Erol babası polis olduğu için ilk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Kız lisesi Çini ve Seramik mezunu olan Esra Erol, Açık Öğretim Fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı proğramla başlayan Esra Erol ulusal kanallara geçince Türkiye çapında tanındı.