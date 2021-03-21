Aralıklı oruç nedir nasıl yapılır kilo vermenin hızlı ve sağlıklı yolu!

Son dönemin popüler diyeti aralıklı oruç, kilo vermek isteyenlere yardımcı oluyor. Aralıklı oruç diyetiyle ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında...

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Son zamanlarda ismini duymayanın kalmadığı aralıklı oruç diyeti hızla kilo vermek isteyenler için sağlıklı bir alternatif. Aralıklı oruç diyeti başlangıçta uygulayan kişi için sorun olur fakat birçok insan hızlı bir şekilde daha iyi hissettiğini ve daha fazla enerjiye sahip olduğunu bildiriyor. Oruç döneminde hiçbir yiyeceğe izin verilmiyor, ancak su, kahve, çay ve diğer kalorisiz içecekler içilebiliyor. Bazı aralıklı açlık formlarında, aç kalma süresi boyunca az miktarda düşük kalorili yiyeceklere izin verilir.

16/8 yöntemi olarak biliniyor

Diyetin diğer diyetlerden farkı besinlerin değil, beslenme zamanının önemli olmasıdır. Birkaç farklı şekli vardır. Örneğin kişinin 16 saat boyunca oruç tutup daha sonra sadece 8 saatlik zaman diliminde yemek yemesi gibi. Bu, 16/8 yöntemi olarak bilinen türü aralıklı oruç diyetinin en popüler şeklidir.

Eat-Stop-Eat yöntemi

Az kullanılan diğer yöntemler; Eat-Stop-Eat: Haftada bir veya iki kez, bir gün akşam yemeğinden ertesi gün akşam yemeğine kadar hiçbir şey yememek. 5: 2 Diyeti; Haftanın 2 günü, sadece yaklaşık 500–600 kalori tüketmek.

Aralıklı oruç diyetinin faydaları neler?

• Aralıklı oruç diyetinin daha uzun yaşamanıza yardımcı olabileceğine dair de bazı kanıtlar vardır. Kemirgenlerde yapılan araştırmalara göre kalori kısıtlamasının ömrü uzatabildiğini göstermektedir.

• Ayrıca kalp hastalığı, diyabet, kanser, Alzheimer gibi hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

• Sağlığını iyileştirirken aynı zamanda hayatı da kolaylaştırır.

• Planlanması gerekilen ne kadar az öğün olursa, hayat o kadar kolay olacaktır. Günde 3-4+ kez yemek zorunda kalmamak (hazırlık ve temizlik dahil) zaman kazandırır.

• Çalışmalar, aralıklı açlığın çok güçlü bir kilo verme aracı olabileceğini göstermektedir. Aralıklı oruç diyeti ile insanlar bel çevresinin %4–7'sini de kaybediyorlar ve bu da ciddi derecede karın yağı kaybı demektir.

• Aralıklı oruç diyetinin diğer standart diyet yöntemlerinden daha az kas kaybına neden olduğu bilinmektedir.

Herkes için uygun değil!

Sürekli oruç herkes için doğru değildir. Kişi zayıfsa, 18 yaşından küçükse veya yeme bozukluğu geçmişi varsa, sağlık uzmanına danışmadan oruç tutmamalıdır. Bu gibi durumlarda, zararlı olabilir. Aynı zamanda kadınlarda doğurganlıkla ilgili sorunlar varsa, hamileyse, emziriyorsa veya gebe kalmaya çalışılıyorsa, aralıklı oruç diyeti uygulanmamalıdır.