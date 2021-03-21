Abdulkadir Parmak: Türkiye'nin en iyi kalecisi Uğurcan Çakır

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerken; Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır'ı övdü ve "Bence Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz. Uğurcan mükemmel bir performans gösterdi" dedi.

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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Trabzon'daki maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 28'de Caleb Ekuban, 30'da Jorge Djaniny, 90+4'te Edgar Ie kaydetti. Ankaragücü'nün golünü 26'da İbrahim Akdağ (penaltı) attı.

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerken; kaleci Uğurcan Çakır, kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla konuk ekibin umutlarını kırdı.

"Bence Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz''

Karşılaşma sonrası ise takım arkadaşı Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır'ı övdü ve "Bence Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz. Uğurcan mükemmel bir performans gösterdi" dedi.

Kurtarış yüzdesi en yüksek isim

OPTA verilerine göre bu sezon en az 15 Süper Lig maçında görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, %76 ile Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır oldu.