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Manchester City ve Southampton son 4'e kaldı

Anadolu Ajansı

Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon  Kupası'nda (FA Cup) yarı finale yükseldi.

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Kupadaki çeyrek final müsabakalarında Everton, Manchester City'yi, Bournemouth da Southampton'ı ağırladı.

Premier Lig lideri Manchester City, Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın 84 ve De Bruyne'ün 90. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Southampton ise çeyrek finaldeki tek Championship (2. lig) ekibi Bournemouth'u, Djenepo'nun 37, Redmond'ın 45+1 ve 59. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.

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