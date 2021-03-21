Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Beşiktaş, yenerse şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacak. Fenerbahçe kaybederse Erol Bulut'un sonu olacak. İşte muhtemel 11'ler ve iki teknik adamın imha planı.

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Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbi beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.

Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

Muhtemel 11'ler Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Hutchinson, Ljajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi Samuel, Pelkas, Valencia, Samatta

Sergen Yalçın'ın imha planı hazır

Mevcut puan durumunda iki maç eksikle Galatasaray’ın 2, bir maç eksikle Fenerbahçe’nin 5 puan önünde olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını bu mücadeleye mutlak zafer için hazırladı. Her zamanki gibi ilk düdükten itibaren atak bir futbolla sahaya çıkacak olan Siyah- Beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki gibi bulacağı erken gollerle oyunun hakimiyetini ele geçirip zafere ulaşmayı planlıyor.

90 dakika boyunca dominant futbol istedi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’le oynadıkları karşılaşmanın 2-0’dan uzatmalara gitmesinden ders almaları gerektiğini hafta boyunca oyuncularına anlatan Sergen Yalçın, takımından 90 dakika boyunca dominant futbol istedi.

Kartal'ı devirip zirveye ortak olmak istiyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş karşısında sabırlı bir oyun ortaya koyup hem 3 puanı almayı hem de şampiyonluk yarışında taşları yerinden oynatmayı planlıyor. Galatasaray'ın kaybettiği haftada Bulut, 63 puanlı lider Kara Kartal'ı devirerek puan farkını azaltarak 61 puanlı Cim Bom'u yakalamayı hedefliyor.

Erol Bulut planı yaptı: Savun ve saldır

Oyunda hücumun sorumluluğunu Pelkas'a vermesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, savunmayı organize etme işini Luiz Gustavo'ya teslim edecek. Valencia ve Osayi ile kanatları etkili kullanmak isteyen Bulut, takımından sabırlı bir oyunla Beşiktaş'ı kendi alanına çekmesini hedefliyor. Rakibin hücum ederken arkada oluşacak boşluklardan faydalanmak isteyen deneyimli teknik adam, kontrollü oyun anlayışından da vazgeçmeyecek.

Beşiktaş'ta 4 isim sınırda

Beşiktaş'ta oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sınırda

Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

Cenk Tosun dönüyor

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Adalesinde gerilme olduğu için bir süredir takımdan ayrı kalan oyuncuya teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermeyeceği öğrenildi. Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giymekte güçlük çeken Cenk Tosun'un sakatlığı sona erdi. Milli futbolcunun kadroda olacağı ve görev verilmesi halinde forma giyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in yanı sıra Diego Perotti kadroda yer almayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son idmanın bir bölümünde takımla bir bölümünde ise bireysel çalışan Gökhan'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.