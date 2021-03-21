Galatasaray'ı yakan olay! Terim yanlış yaptı futbolcular küstü

Son 4 haftada 8 puan kaybeden Galatasaray'da bardağı taşıran damla Çaykur Rizespor yenilgisi oldu. Fatih Terim'in sistem değişikliği, yönetimin aldığı kararın ardından takım içinde problem yaşandı futbolcular küstü. İşte tüm detaylar...

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Galatasaray’da Çaykur Rizespor yenilgisi bardağı taşırdı. Son maçlarda arka arkaya kaybedilen puanlar, Cim-Bom’a, şampiyonluk yolunda darbe vururken, sadece saha içerisinde değil, saha dışında yapılan yanlışlar da bu sonu getirdi.

Takım içi dengeleri bozdu

Milliyet'in haberine göre; Muslera ile üç yıllık sözleşme uzatılmasının yanında, gelecek yıl kontratları bitecek olmasına rağmen Luyindama ile Marcao’nun önüne konacak olan kontrat da takım içi dengeleri bozdu. Özellikle bu yılın sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerin bazılarıyla hiç görüşme yapılmaması, moralleri yerle bir etti.

Saracchi konsantrasyon kaybı yaşadı

Örneğin, kiralık sözleşmesi sona erecek Saracchi’nin durumundaki belirsizlik de Uruguaylı futbolcunun performansını etkiledi. Saracchi, bonservisinin alınmayacağını bildiği için konsantrasyon kaybı yaşadı.

“Kolay fikstür” tuzağına düştü

Zorlu karşılaşmalardan zaferle çıkarak, birkaç hafta önce “Şampiyonluğun 1 numaralı adayı” olarak gösterilen Galatasaray, “kolay fikstür” tuzağına düştü. Teknik heyet uyardı ama... Teknik heyet her ne kadar bu konuda oyuncuları uyarmaya çalışsa da, bu gerçeği tam olarak anlatamadı. Bu da motivasyonun tam olarak gerçekleşmesine engel oldu.

Terim Falcao için sistemi değiştirdi

Mustafa Muhammed çok iyi giderken, bir maç cezalı olması; o karşılaşmada da Falcao’nun iyi oynaması, teknik direktör Fatih Terim’in sistem değişikliğine yol açtı.

Futbolcular küstü

İkisini bir arada oynatma sevdası nedeniyle takımı alışkanlıklarından uzaklaştıran Terim, daha önce iyi görünen isimleri de yine taktiksel değişiklik nedeniyle kulübeye çekmek zorunda kaldı. Bu da bazı isimlerin hırsını ortadan kaldırdı. Tüm bunların bir araya gelmesi ve 4 haftada 8 puanın uçup gitmesine neden oldu.