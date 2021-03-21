Genç yaşta saçlar neden beyazlar B12 vitamini eksikliğiniz varsa...

Yaşlanmanın belirtisi olarak görülen saç beyazlaması bazen çok erken yaşlarda görülebiliyor. Peki saçlar erken yaşta neden beyazlar? İşte saç beyazlamasının sebepleri...

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Genç yaşlarda saçların beyazlaması toplumda oldukça sık görülen bir problemdir. Bu durum aslında vücudunuzda yatan başka bir sorunun işareti olabilir! Erken yaşlarda saçlarınızı beyazlatan nedenleri ve bu durumu önlemek için yapmanız gerekenleri sizin için hazırladık. İşte erken yaşta saç beyazlamasına neden olan faktörler...

Stres ve endişe hali

Stresli ve endişeli olmak, saçınızın yenilenmesinden sorumlu olan kök hücreleri etkileyerek saçlarınızda vaktinden çok daha önce beyazlamasına neden olur.

Tiroit fonksiyonlarında sorun olması

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki tiroit sorunları saçları kökten uca etkileyen bir olgu. Saçlarınızda beyazlama, kırılma ya da yağlanma varsa bu sorun tiroidinizin yeterince iyi çalışmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Abur cubur tüketimi

Sağlıklı beslenmemek de saçlarınızın erkenden beyazlamasına neden olur. Bu konuda yapılan çeşitli çalışmalar ferritin, kalsiyum, D vitamini, bakır, çinko ve demir eksikliğinin bu soruna yol açabileceğini doğruluyor.

B12 vitamini eksikliği

Uzmanlara göre, genç yaşta saçların beyazlamasına yol açan en büyük neden, B12 vitamini eksikliğidir. Bu eksiklik ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir. Diyetinize yumurta, dana eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil ederek ve B12'yi takviyesiyle bu durumu engelleyebilirsiniz.

Genetik yatkınlık

Genetik yatkınlık saçlarınızın erkenden beyazlamasının bilinen en yaygın nedenlerinden. Dermatologlara göre, genetik kodlarımız saçlarımızın ne zaman beyazlacağımı belirlemede büyük role sahip.

Kimyasal ürünler

Şampuanlardan saç boyalarına kadar çoğu saç ürünü saç beyazlamasında bir etken olabilir. Bu ürünlerin içinde bulunan zararlı kimyasallar, melanin seviyesini düşürür ve bu da saçlarınızın doğal rengini kaybetmesine yol açar.

Saçlarınızın erken yaşta beyazlamasını önlemek için bunları yapın!

- Saç maşası ve saç kurutma makinelerinden mümkün olduğunca kaçının. Saçlarınızı geniş bir saç fırçası kullanarak tarayın.

- Günlük beslenmenize lahana, badem, havuç suyu ve brokoli ekleyin.

- Saçlarınızı güneşin zararlı etkilerinden koruyun. Mümkünse dışarı çıktığınızda şapka ya da buna benzer parçalar kullanın.

- Saçlarınıza düzenli olarak Hindistan cevizi yağı ile masaj yapın.