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Kocaeli'de aranıyordu! FETÖ zanlısı kadın Adana'da yakalandı

 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın şüpheli Adana'da yakalandı Zanlının Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve KHK ile kapatılan örgüte müzahir bir şirkette çalıştığı öne sürüldü.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" hakkında yakalama kararı bulunan Fatma D'nin kentte bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Fatma D'yi yakaladı.

Daha önce örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında alınan ifadelerde şüpheli hakkında "polis okulunda öğrenim gören kadın öğrencilerle ilgilenen kişilerin kaldığı evlerden sorumlu mahrem hizmetler yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği" yönünde beyanlar bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan, zanlının Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve KHK ile kapatılan örgüte müzahir bir şirkette çalıştığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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