BIST 1.529
DOLAR 8,35
EURO 9,90
ALTIN 404,83
HABER /  GÜNCEL

Mardin'de sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalış na YPG'li terörist, sınırda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırması tamamlandı.

2017'de PKK kampında 20 gün eğitim
Alişer Kod adlı C.A.M.’nin 2017 yılında Suriye’nin Haseke bölgesi Şeddade kampında 20 gün süre ile silahlı ve ideolojik eğitim aldığı öğrenildi.

Deyyezzor ve Rakka'da PKK saflarında yer aldı
Eğitime müteakip Sterahat Vezir kampında görev aldığı 2019 yılı ocak ayından itibaren Deyrezzor Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında savaşçı-asayiş olarak görevlendirildiği, ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan C.A.M. isimli terör örgütü üyesinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 1,3 kilo doğdu 46 gün yoğun bakımda kaldı! İşte son hali
DSÖ'nün aşı açıklaması olay oldu! Mehmet Ceyhan 'Aşıda ciddi hiçbir yan etki kabul edilemez' dedi
Mersin'de salgında talep patladı! Fiyatı 3 bin TL'de kadar çıkıyor
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City ve Southampton son 4'e kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı: Birlik ve dayanışma duygusunun daim olmasını diliyorum
Ahmet Ağaoğlu: Türk futbolunun ayarlarını 4 kulüp bozdu
Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi
İzmir'de sosyal medya tartışması kanlı bitti! 1'i ağır 3 yaralı var
Giresunspor kafilesi, Samsun dönüşü taşlı saldırıya uğradı
Yorumlar 1 yorum