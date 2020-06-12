İBB'nin projesine taksicilerden tepki: Esnafımızın tansiyonu yükseldi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, "Haberimiz yoktu, taksici esnafı üzüntüyle karşıladı. Bütün esnafımızın tansiyonu şu an yükselmiş durumda" sözleriyle İBB'nin yeni taksi projesine tepki gösterdi.

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Dünyadaki bazı büyükşehirlerin nüfus ve taksi plakası sayılarıyla İstanbul'u kıyaslayan İBB Başkanı İmamoğlu, mevcut 17 bin 395 plakanın yeterli olmadığını, şehre 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını açıkladı. Taksileri elektronik sistemle donatacaklarını belirten İmamoğlu, çalışmayla İstanbul'a özgü taksi üretimine start vermiş olacaklarını da söyledi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt ise şehirdeki taksi sayısının yeterli olduğunu, taksici esnafının da kararı desteklemediğini belirtti.

"Esnafımız bir bedel ödedi"

Yeni taksi modeli kararıyla ilgili daha önceden bilgilendirilmediklerini söyleyen Yurt, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten üzüldük. Çünkü haberimiz yoktu. Açıklamayı taksici esnafı üzüntüyle karşıladı. Çünkü yaşanan pandemi sürecinden dolayı esnafımız zaten evine zor ekmek götürüyor. Kaldı ki bu durumda taksi duraklarımızın önünde görebilirsiniz, esnafımız iş sıkıntısı yaşıyor. Bu süreçte böyle bir açıklamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Olmamalıydı. Bizim esnafımız bir bedel ödedi ve bu plakaları aldı. Son olarak bu sayı 1990'da artırıldı. Ama maalesef İstanbul'da en büyük sorun trafik.

Trafik çözülse İstanbul'da taksi sayımız yeterlidir. Kesinlikle haberimiz yoktu. İstanbul'da bütün esnafımızın tansiyonu şu an yükselmiş durumda.

"Önce trafik çözülmeli"

İstanbul'un asıl sorununun trafik olduğunun altını çizen Yurt, şunları söyledi:

Önce trafik çözülmeli, sonrasında taksi sayısı düzenlenmeli. İstanbul'da 17 bin 385 taksi var. Bir de mahalle korsanları var. Mahalle korsanlarının çözülmesi gerekiyor. Bir dönem taksimetre yoktu, bir liste verilirdi, liste fiyatı üzerinden taşımacılık yapılırdı. Şimdi mahalle korsanları bu şekilde hizmet veriyor. Önce bunlar çözülmeli. Bunlar çözülmedikten sonra taksi sayısının yeterli olup olmadığına şu an için karar verilmemeli. Kiralık plaka olayı kanunen geçerliliği olmayan bir düzenlemedir. Esnaf arasında alınıp veriliyor ama bunun kanun tarafı yok. Önce bunun kanun çerçevesinde oluşması gerekiyor. Plaka sayısının artırılmasını doğru bulmuyoruz.