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Mersin'de eşini budama bıçağıyla öldürmüştü cezası belli oldu

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de kendisine boşanma davası açan eşini aralarında çıkan tartışma sonrası budama bıçağıyla öldüren cani Süleyman Etiz (58), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 14 Mart 2019 günü, Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Leyla Etiz (48), uzun süre ayrı yaşadığı 5 çocuğunun babası Süleyman Etiz’e, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Acımadan başına defalarca vurmuştu

Bunun üzerine Süleyman Etiz, yaşadığı Siirt’ten Mersin’e gelerek Leyla Etiz’in kaldığı eve gitti. Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Etiz, eşini tahra ile başına defalarca vurarak, öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Süleyman Etiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Tahliyemi istiyorum' dedi ama..

Süleyman Etiz hakkında Mersin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyen Süleyman Etiz, tercüman vasıtasıyla verdiği Kürtçe ifadesinde, "Eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Olaydan dolayı pişmanım. Hastayım, yaşlıyım. Beni sürekli doktora götürüyorlar. Perişan haldeyim. Bakacak kimsem yok, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme, Etiz'i, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirime gidilmedi.

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