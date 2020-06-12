Ekrem İmamoğlu'ndan yeni Ayasofya açıklaması: Bu gündem değil başka sorunlarımız var

Yunan gazetecilere "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum." sözleriyle dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, tartışılan sözleriyle ilgili yeni açıklamasında "Türkiye'nin gündeminin buna ihtiyacı yok. " dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunan gazeteciye yaptığı açıklamanın ardından FOX TV'de Çalar Saat programına konuk oldu.

Program sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'na Yunan gazeteciye yaptığı Ayasofya açıklamasını sordu.

İkinci Ayasofya açıklaması: Bu gündem değil, başka sorunlarımız var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soruya "Burada söylediğim benim çok net. Sorular soruldu, daha çok pandemi ve şehirler konuluydu. O arada, moderatör bunu sordu. Söylediğim şey şu; Türkiye'nin gündeminin buna ihtiyacı yok. Böyle bir konu yok, gündem yok. Cevabım çok net. Bu gündem değil, başka sorunlarımız var. Ayasofya, 1500 yıllık tarihi bir emanet. Orada ezan-ı şerifimiz okunuyor her vakitte. İslami eserlerin sunulduğu külliye tarafı var. Türkiye’nin gündemi değil." şeklinde cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan Uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansla katılmıştı.

Gazeteci Alexis Papachelas, İmamoğlu'na "Ayasofya ibadete açılmalı mı? Konuyla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti.

İmamoğlu Yunan gazetecilere "açılmasın" demişti

İmamoğlu, kendisine yöneltilen bu soruya "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye'deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor" sözleriyle yanıt verdi.