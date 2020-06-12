Bartın'da 5 yıl önce ölen ağabeyiyle kaderi aynı oldu yanına gömüldü

BARTIN’da, dün yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Atalay Kalafat (29), toprağa verildi. Kalafat'ın cenazesi, 5 yıl önce bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada ölen ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın mezarının yanına defnedildi.

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Bartın'da bir restoranda garson olarak çalışan Atalay Kalafat, önceki gün Çiftlik köyünde oturan akrabasını ziyarete gitti. Ziyaretten dönen Atalay Kalafat, Bartın ile Zonguldak yolu Çiftlik köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Cezaevindeki ağabeyi izin alıp cenazeye katıldı

Atalay Kalafat'ın cenazesi bugün Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Amasra ilçesine bağlı Göçgün köyündeki caminin önüne getirildi. Öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarken, Atalay Kalafat’ın ağabeyi Tahsin Kalafat tutuklu bulunduğu Bartın Cezaevi’nden izinli olarak gelerek kardeşinin cenaze namazına katıldı.

Ağabeyi de trafik kazasında ölmüş

Atalay Kalafat'ın cenazesi 2015 yılı Ağustos ayında Bartın Hendekyanı Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yıldıray Kalafat'ın (29) Göçgün köyü mezarlığındaki mezarının yanında toprağa verildi.