HABER /  GÜNCEL
ADV Olmak istediğin yerde İzmir'in kalbinde!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den son dakika Metin Topuz açıklaması

Adalet Bakanı Gül, yargının FETÖ suçlamasıyla hüküm giyen Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarına tepki gösterdi. Gül, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" dedi.

Abone ol

Bakan Gül, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarına tepki göstererek, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, emir alacağı tek mercinin Anayasa ve kanunlar olduğunu belirtti.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci, Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altun'dan 'sahte hesap' iddiasına tepki: Twitter Türk siyasetine yön vermeye çalışıyor
İlker Başbuğ iftira ve hakaret suçundan ifade verdi
İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Erdoğan 14 Haziran'da açılışını yapacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Haziran ayı başında salgın bitecek' diyenleri eleştirdi
Ali Babacan'dan Türkiye'yi sallayacak erken seçi açıklaması! İşte seçim tarihi
İstanbul merkezli 8 ilde ByLock operasyonu
ÖNCEKİ HABERLER
NASA, Mars keşif aracının fırlatma görevini ertelediğini duyurdu
Mersin'de eşini budama bıçağıyla öldürmüştü cezası belli oldu
İzmit'te bu fotoğrafın sonrası ölüm oldu! Arkadaşını öldüren liseliye hapis istemi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD’ye Metin Topuz tepkisi
MHRS portal tahlil sonucu sorgulama nasıl olur 2020 girişi
Babalar günü sözleri kısa duygusal anlamlı Babalar günü mesajları
Yorumlar