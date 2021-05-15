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Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluk maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de Sivasspor'a yenilerek büyük fırsat tepen Fenerbahçe, son hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk oluyor. Şampiyonluk umutlarını sürdüren Kanarya mücadeleyi kazanıp, rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek. Küme düşme hattındaki Kayserispor'un ise ligde kalabilmesi için maçı kazanması şart. Şampiyonluk gününde tüm detaylar ve kritik pozisyonlar canlı yayınla İnternethaber'de.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadele, BeIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Geçen hafta şayet Sivasspor'u yenseydi bugün kazandığı takdirde rakiplere bakılmaksızın şampiyonluğu ilan etme fırsatını kaçıran Fenerbahçe, ligde son hafta maçına 79 puanla üçüncü sırada çıkıyor. Kanarya'nın şampiyon olabilmesi için kendisinin kazanıp, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybetmesi gerekiyor.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE: 1-0 (CANLI SKOR)

İlk yarı bitti.

44- Kayserispor'da Muhar sarı kart gördü.

32- Fenerbahçe'de Caner Erkin sarı kart gördü.

18- GOOOL! Kayserispor Pedro Henrique'nin golüyle 1-0 öne geçti.  İlhan Parlak sağ kanattan ortasını yaptı. Pedro Henrique, Nazım'a rağmen kafayı vurdu ve kaleci Altay'ı mağlup etti.

12- Kayserispor'da Kvrzic uzaklardan sert vurdu. Köşeye giden top az farkla yandan auta çıktı.

8- Fenerbahçe'de Valencia sarı kart gördü.

4- Fenerbahçe'de sağ çaprazdan içeri sokulan Ozan Tufan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

İlk 11'ler:
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Attamah, Paz, Aziz, Kolovetsios, Ramazan, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia

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