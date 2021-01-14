HDP'li Beştaş'tan 'kapatılsın' açıklaması: Seçimde destek verseydik böyle olmazdı
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP'nin kapatma dilekçesine ilişkin, "HDP, yerel seçimlerde destek verseydi böyle olmazdı, baş tacı ederlerdi." düşüncesini dile getirdi.Abone ol
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalar yapan Meral Danış Beştaş, 'HDP kapatılsın' önerisinde iki ihtimal olduğunu belirterek, "İlki: MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan çekilmenin yolunu arıyor olabilir. İkincisi: AK Parti, MHP üzerinden hamle yapıyor olabilir." diye konuştu.
"Destek verseydik böyle olmazdı, baş tacı ederlerdi"
Beştaş, “Çözüm Süreci'nde kendileri söyledikleri sözleri sildiriyorlar ama onların girişimiyle arkadaşlarımızın KCK ile görüşmesini iddianameye koyuyorlar. HDP, yerel seçimlerde destek verseydi böyle olmazdı, baş tacı ederlerdi.” dedi.
HDP kapatılır mı?
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'nin kapatılmasına ihtimal vermediğini söyledi.