Avrupa Birliği ülkelerine giriş için ''aşı pasaportu'' şartı geliyor!

Avrupa Birliği, seyahat serbestisi için 'aşı pasaportu' şartı getirmeye hazırlanıyor. Düzenlemeye göre, aşılanmayanlar AB ülkelerine seyahat edemezken, vize için hem normal pasaport hem de bu pasaport gerekecek.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdığı bir mektupta, AB ülkelerinde seyahatleri hızlandırmak için bir aşı pasaportu veya sertifikası standardının uygulanması gerektiğini söyledi.

Salı günü gönderilen mektupta Miçotakis, Ursula von der Leyen'e "Aşılanmış kişiler seyahat etmekte özgür olmalıdır" diye yazdı.

"Bir aşı pasaportunun/sertifikasının tüm üye devletlerde kabul edilebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda acilen ortak bir anlayış benimsenmelidir" diyen Miçotakis "kişinin başarıyla aşılandığını kanıtlayacak standart bir sertifika" çağrısında bulundu.

Aşı kimliği olmayana giriş yok

Eğer teklif AB Komisyonu'ndan geçerse aşı kimliği olmayanlar AB'ye alınmayacak. Üçüncü ülke vatandaşlarına vize verilmeyecek ve AB içinde serbest dolaşımda da kısıtlama olacak. Trenlere, uçaklara ve diğer toplu taşıma araçlarına, kalabalıklara, alışveriş yerlerine girişler kısıtlanabilecek.

Ayrımcılık tartışması

Telegraph'ın haberine göre bu tür pasaport veya sertifikaların uygulanması mahremiyet endişelerini artırırken, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gloria Guevara, aşı yapılmayan yolculara ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte Ekim ayında Estonya, Dünya Sağlık Örgütü ile aşılanan kişilere yönelik dijital bir aşılama sertifikası geliştirmek için bir anlaşma imzaladı.

Danimarka Sağlık Bakanlığı ise geçen hafta aşı olan kişiler için bir "aşı pasaportu" hazırladığını duyurdu.

Avrupa Birliği'ndeki anlaşma gerçekleşirse, AB'den ayrılan İngiltere bu sertifika kapsamının dışında kalacak.