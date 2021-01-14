Bolu hava durumu 15 günlük kar bastırdı kaç gün sürecek?

BOLU hava durumu için meteorolojinin saatlik tahmini tuttu ve kar yağışı sabah saatlerinde etkisi arttırdı. Bolu'da kar yağışı haftasonu da etkili olacak sıcaklık değerleri -10 dereceye kadar düşecek. 15 günlük-30 günlük Bolu hava durumu haritalı tahmin haberimizde.

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BOLU hava durumu raporu meteoroloji tarafından yayınlandı. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisi arttırdı ve gün içinde aralıklarla şiddeti artacak ve kent genelinde kendini gösterecek. Sıcaklık değerleri ise -10 dereceye kadar düşüyor. 15 günlük haritalı hava durumu raporuna göre Bolu'da en yüksek sıcaklık 3 derece olacak. Yetkililer vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor.

Bolu 5 günlük hava durumu

Bugün kar beklenen iller hangisi: Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya’nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşeceği İstanbul’da aralıklı hafif yağmur görülecek.

İç Anadolu’da çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Ankara’da yarın sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Eskişehir, Konya, Niğde’de aralıklı kar yağışları görülmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’in çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Bolu ve Kastamonu çevresinde kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’da çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Erzurum ve Malatya’da kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren beklenirlen, Kars ve Van’da yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek.

Güneydoğu Anadolu’da bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.