1 Milyon Kitap Projesine tanınmış isimlerden tam destek

Geçtiğimiz yıl kitaba ulaşamayan 1 milyon çocuğu kitaplarla buluşturmayı amaçlayarak yola çıkan ve bugüne kadar 428.058 kitap dağıtarak, 71.343 çocuğun ilk kitaplığını kuran 1 Milyon Kitap Projesi’ne Türkiye’nin en önde gelen sanatçı, yazar ve bilim insanları da destek verdi.

Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından bir sosyal girişim projesi olarak hayata geçirilen 1 Milyon Kitap Projesi için özel olarak hazırlanan Büyüyorum Seti www.1milyonkitap.com adresi üzerinden satışa sunuldu.

Kitaplarda bolca sevgi ve hayal var!

1 Milyon Kitap Projesi için özel olarak hazırlanan Büyüyorum Seti’nde Sezen Aksu, Gülben Ergen, Ahmet Güneştekin, Doğa Rutkay, Zülfü Livaneli ve Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın bizzat kaleme aldığı hikayelerden oluşan kitaplar yer alıyor. Kitaplardaki hikayelerin görsellerinde ise ulusal ve uluslararası arenada birçok ödüle sahip Sedef Gali, Banu Önal gibi çizer ve tasarımcıların imzası bulunuyor.

1 Milyon Kitap - Büyüyorum Seti’yle çocuklar, Sezen Aksu tarafından kaleme alınan Efe ve Bulut’la tanışacak; korku ve nefretin sevgi ve şefkate nasıl dönüşebileceğine tanıklık edecekler. Gülben Ergen’le Anadolu’da bir tren yolculuğuna çıkacak, dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin’le renkleri tanıyacak ve Doğa Rutkay’la doğada her mevsim, her gün ve her an keşfedilecek ne kadar çok şey olduğunun farkında varacaklar.

Çocukların bilişsel gelişimi için özel olarak hazırlanan kitap setine Zülfü Livaneli ise geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Melisa İşleyen anısına yazdığı ‘Melisa ve Bobo’ adlı öyküsüyle destek verdi. Prof. Dr. Yankı Yazgan da çocukların duygu ve durumları daha iyi tanımaları ve böylece onları daha iyi yönetebilmeleri için İnci Vural’la birlikte bir duygu rehberi hazırladı.

Çocuklarla kitap okumak neden önemli

Türkiye’de her yıl doğan 1 milyon 3oo bin çocuğun yaklaşık bir milyonu dünyaya geldiği anda kitaptan yoksun. Evlerinde çocuklarına kitap okumak için zaman ayıran anne - babaların oranı ise yalnızca yüzde 20. Yani her beş ebeveynden sadece biri çocuğuna kitap okuyor. Araştırmalara göre kitaptan yoksun büyüyen çocukların beyin gelişimi ve okula hazırlık durumları olumsuz yönde etkileniyor.

Kitaptan yoksun dünyaya gelen çocuklar için Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen sosyal girişimcilik projesi olan 1 Milyon Kitap, doğduğu anda bebeklerin, zihinsel gelişimlerini destekleyecek kitaplarla buluşmasını hedefliyor. Çocukları geleceğe hazırlamak, beyin ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için özellikle okulöncesi dönemde yapılması gereken en temel uğraşın kitap okumak olduğunu belirten Selçuk Şirin; “Ne yazık ki Türkiye’de 1 milyon evde ya hiç kitap yok ya da çocukların okuyabileceği bir kitap bulunmuyor. Oysaki çocukların zihinsel gelişimi ve okula daha iyi hazırlanmaları için ebeveynler olarak yapmamız gereken en temel uğraş onlara kitap okumak. 1 Milyon Kitap, 1 milyon çocuğun geleceğini şekillendirecek. Nasıl bir eve doğdukları, maddi olanakları veya sosyal yapıları ne olursa olsun, çocuklar okula daha hazır bir şekilde başlayacak. En azından bugünden itibaren Türkiye’de doğan çocuklar, yarına çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış olacak.” diyor.

Beyin gelişimi için en kritik dönem: Okulöncesi!

Beyin gelişimi için en kritik dönemin ilk üç yıl olduğunu belirten, projenin mimarı Prof. Dr. Selçuk Şirin; “Beyin bu dönemde yüzde 90 oranında gelişimini tamamlar. Türkiye eğer eğitimde içinde bulunduğu çıkmazı aşmak istiyorsa işe doğumdan başlamalı. Çocukların beyninin en hızlı değiştiği okulöncesi döneme özel olarak yatırım yapmalı. Eğer erken yaş döneminde çocuklarımıza ihtiyaç duydukları desteği sunmazsak çok kritik bir fırsatı tepmiş oluruz. Çocuğunuz için yapacağınız en kıymetli yatırım okulöncesi dönemde çocuklarla kitaplar üzerinden kuracağınız diyalog. Bu yüzden 1 Milyon Kitap projesini herkesin sahiplenmesini diliyoruz” dedi.

1 milyon kitap projesi nasıl işliyor?

1 Milyon Kitap, bir sosyal girişimcilik projesi olarak hayata geçti. Bu amaçla yalnızca bu projeye özel olarak geliştirilen 6 kitaplık setler, sadece 1milyonkitap.com üzerinden satışa sunuluyor. Satılan her bir set karşılığında ücretsiz bir set kitap da ihtiyaç sahibi bir aileye gönderiliyor. 1milyonkitap.com üzerinden yapılan satışlardan ise telif ya da herhangi bir kalemde gelir elde edilmiyor. Tüm bu süreç bağımsız bir denetim firması tarafından denetleniyor.