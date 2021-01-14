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Muslera geri dönüyor! İşte kaleye geçeceği maç

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek, ardından Denizlispor maçında formasına kavuşacak

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Ara transferde henüz hiçbir oyuncuya imza attıramayan Galatasaray'ın ilk takviyesi kesinleşti. Geçen sezon ayağı kırılan Fernando Muslera kısa süre önce iyileşmiş ancak kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle sahalara dönüş süresi uzamıştı. Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği bildirildi. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek olan 34 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Denizlispor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacak. 

Deneyimli 1 numaranın haftaya Denizlispor maçına 11'de çıkması ve kaleyi temelli olarak Okan Kocuk- Fatih Öztürk ikilisinden devralması planlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Fernando Muslera'nın yokluğuna rağmen bu sezon Süper Lig'de kalesinde gördüğü 14 golle ligin en az gol yiyen takımı durumunda.

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