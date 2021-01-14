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Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi

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Türkiye'nin Çin'den satın aldığı 3 milyon doz Sinovac aşılarına 'Acil Kullanım Onayı' verilmesinin ardından önceki akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu.

Türkiye'de bugün itibariyle sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanırken KKTC de unutulmadı. Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı yolladı.

Ambulans uçakla gönderildi

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Bugün sabah saat 05.00'te Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı ülkemize gelmiştir" dedi. Aşılama işlemine yarın ve cumartesi başlamayı planladıklarını söyleyen Pilli, şöyle konuştu: Aşılama ile ilgili planlamamızı yaptık, aşılamalar ilk etapta 9 merkezimizde başlayacak. İlk aşılar, Kovid-19'la mücadelede ön planda olan tüm sağlık çalışanlarına, daha sonra 65 yaş üstü kişilere yapılacak. Sonrasında aşı planlamasına göre tüm ülkeye aşı yapmayı hedefliyoruz. Biz küçük bir ülkeyiz, bunun üstesinden çok rahat bir şekilde geliriz. Bunun eğitimini de verdik, dolayısıyla bizim için aşıların yapılması zor değil.

Bakan Pilli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ülkelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Türkiye, her zaman olduğu gibi Kovid-19'la mücadelemizde de yanımızda oldu" dedi.

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