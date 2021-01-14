Bilim Kurulu üyesi Afşin Kayıpmaz açıkladı! 6 adımda aşı odasına

TÜRKİYE genelinde koronavirüse karşı aşılama bugün başlıyor. Vatandaşın kafasındaki en önemli soru ise aşı sırasının ne zaman geleceği ve randevunun nasıl alınacağı....

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuştu ve bugün itibari ile sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

Peki süreç nasıl işleyecek? Randevu nasıl alınacak? Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşılamanın nasıl yapılacağını aşama aşama Hürriyet’e anlattı:

1) E-nabız yükleyin

Vatandaşlarımız aşı olup olmayacaklarını, sıralarının ne zaman geldiğini öğrenmek ve randevu alabilmek için bilgisayar veya akıllı telefonlarına Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız uygulamasını yüklemeli.

2) ‘Randevu al’ı tıklayın

E-nabızda ‘randevu al’ seçeneği var. Tıkladığınızda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) karşınıza geliyor. MHRS’de mavi butona bastığınızda, bağlı bulunduğunuz aile hekiminden randevu alabiliyorsunuz. Kırmızıya bastığınızda hastanede bulunan kliniklerden randevu alıyorsunuz.

3) Hastane, tarih ve saat seçin

‘Randevu al’ı tıkladığınızda COVID-19 aşı düğmesi karşınıza çıkıyor. Bunu tıkladığınızda eğer öncelikli gruptaysanız, size aşı randevusu oluşturma imkânı veriyor. Ama bu arada diyelim ki siz temaslısınız, o zaman ‘Şu anda temaslısınız, 10 gün içerisinde temasınız kalktığında tekrar sorgulayın’ denilecek. Tekrar sorguladığınızda aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra bu sefer sistem üstünden randevu alacaksınız. Öncelikli grupta değilseniz yeni gruplar eklendikçe durumunuzun yeniden değerlendirileceği bilgisini alıyorsunuz. Eğer öncelikli gruptaysanız ve aşı sıranız gelmişse, ‘Hastane randevusu al’a tıkladığınızda size en uygun hastaneyi seçebiliyorsunuz. Bir hastane seçerken de, COVID-19 aşı uygulama kliniğini seçmeniz gerekiyor. Hastaneyi seçince karşınıza tarih ve saat çıkıyor. Ondan sonra aşı günü belirleniyor ve gidip aşınızı oluyorsunuz.

4) Alo 182’yi arayın

Yoğunlaşmaya yol açmamak için randevu sistemi kullanılıyor. Aşamalar ilerledikçe kişiler, aşılama sırasının kendilerine gelip gelmediğini, e-nabız üzerinden görebilecek. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi. Akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız yoksa, mevcut telefonunuzda 182’yi arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

5) Aşı olmaya en fazla iki kişi gidin

Kalabalık ortam oluşturmamak açısından aşı olmaya tek gelinmeli. Ama kişi kendi işini kendi göremiyorsa yanında bir kişi ile de gelebilir. Aşı olduktan sonra 15 dakika beklemek gerekiyor. Bu tüm enjeksiyonlardan sonra uygulanan bir kural. Çünkü kişinin tansiyonu düşebilir, beklenmedik alerji gelişebilir. Bu arada sistem ikinci doz için randevu oluşturacak.

6) Mesajınızı kontrol edin

Aşıyı yaptırdığınızın ertesi günü şikâyetiniz olup olmadığına, problem yaşayıp yaşamadığınıza ilişkin otomatik bir mesaj alacaksanız. Bu mesajı takip edin ve şikâyetiniz varsa sağlık merkezine başvurun.