İstanbul Emniyeti’nde önemli atama kararları! Bazı müdürlerin yeri değişti

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nde bazı şube ve ilçe müdürlüklerinde değişiklik yapıldı.

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16 Haziran'da İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, yeni çalışma ekibini 16 Temmuz’da belirlemişti. Şube ve ilçe emniyet müdürlerinde altı ay sonra ilk kez değişikliğe gidildi.

Personel Şube Müdürü Gökhan Bambal, Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Personel Müdürlüğü’ne ise Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun yardımcısı Murat Özburun atandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Ömer Erhan Konanç, Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Konanç’ın yerine ise Engin Süngü atandı.

Bir önceki İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan döneminden beri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürüten Özgür Karlıtepe‘nin yerine Sultanbeyli Emniyet Müdürü Şekip Akın getirildi.

Boğaziçi Köprü Koruma ve Hassas Bölge Koruma şubelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Caner Coşar ise Sultanbeyli Emniyet Müdürü oldu.

Kartal İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman‘ın yerine Sinan Dallı, Bölge Trafik Denetleme Müdürü Mustafa Şaşmaz‘ın yerine Mustafa Demir getirildi.