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Köyceğiz'de dev yayın balığı kıyıya vurdu! Böylesi daha önce görülmedi

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde ölü yayın balığı kıyıya vurdu. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bu büyüklükteki yayın balığının bölgede daha önce görülmediğini söyledi.

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ölü yayın balığının kıyıya vurduğu bildirildi. Delta Plajı mevkisinde hareketsiz haldeki yayın balığını fark eden çevredekiler, durumu belediyle ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, yayın balığını bulunduğu yerden aldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da bölgeye gelerek incelemeler yaptı.

Ceylan, bu büyüklükteki yayın balığının bölgede daha önce görülmediğini belirterek, "Yaklaşık 2 metreye yakın yayın balığı olduğunu tespit ettik. Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdik, gerekli çalışmayı başlattılar." dedi.

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