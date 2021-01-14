Fatih Terim'den olay sözler: Olacak iş mi bu yoluma bakarım

Yönetim, taraftar ve Fatih Terim üçgeninde yaşananlar Beşiktaş derbi öncesi camiada gerginliğe neden olurken, tecrübeli hocanın yakın çevresine söylediği sözler ortaya çıktı.

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Ziraat Türkiye Kupası maçının bitiminde gündemi sarsan ifadeler kullanan Fatih Terim, Başakşehir’den İrfan Can’ı istemesi ile ilgili olarak, “Malumun ilanı” yorumunu yapmıştı. Aylardır bu oyuncunun G.Saray’a gideceği konuşuldu, her basın organında birkaç kez haber oldu. Ama Galatasaray’ın hocası olarak ilk kez dile getirilmişti. Terim, bununla ilgili yönetimle görüşme yapmadığını söylerken, bir anlamda aradaki uçurumu da tarif etti.

''Ben her şekilde yoluma bakarım”

Milliyet'in haberine göre; Fatih Terim’in transfer listesini açıklaması yönetimde belli bir rahatsızlık oluşturdu. Bunun taraftar üzerinde büyük beklenti yarattığı düşünüldü. Ancak Galatasaray’ın teknik patronu, o fikirde değil... Florya’daki arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, “Ben transfer yapılmadığı için ne zaman şikayet ettim. Transfer istemek teknik adamın hakkı değil mi? Ben her şekilde yoluma bakarım” diyerek sitemini dile getirdi.

“Olacak iş mi bu?''

Tüm bu yaşananların ardından Terim'in Galatasaraylı bir taraftar grubunun Malatyaspor maçından kısa bir süre önce yayınladığı transfer deklerasyonuna da çok kızdığı ortaya çıktı. Fatih Terim’in, “Olacak iş mi bu? Maçtan önce tüm takımın keyfini kaçırmaya, moralini bozmaya kimin hakkı var? Böyle deklerasyon mu olur? Benim arkamda 25 milyon var. Onlardan güç alıyorum” dediği öğrenildi.

Sözlerin kime olduğu anlaşıldı

Fatih Terim’in “Bugün derin bir yalnızlık hissettim” sözleriyle de bu gruba gönderme yaptığı belirtildi. Kulübün en büyük taraftar oluşumu ultrAslan'ın İrfan Can transferine karşı çıkan bildirisi tepki çekmişti. Hatta bildirinin, transferi yapmak istemeyen yönetim tarafından ultrAslan'a servis edildiği öne sürülmüştü.