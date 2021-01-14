BIST 1.556
DOLAR 7,45
EURO 9,06
ALTIN 440,85
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İlham Aliyev'den Karabağ açıklaması! Hesaplanmaya başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası şirketlerin yardımıyla, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'daki hasarın hesaplanmaya başlandığını söyledi.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'da temaslarda bulunan İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Direktörü Salim el-Malik'i kabul etti.

Kabulde konuşan Aliyev, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı topraklarda neredeyse her şeyin Ermenilerce tamamen yok edildiğini, bunun da o bölgelerden Azerbaycan kültürünün izlerini silmek amacıyla yapıldığını kaydetti.

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelere Ermenilerin verdiği hasarı hesaplama sürecine başladıklarını ifade ederek, "Tanınmış uluslararası şirketlerin yardımıyla maddi, kültürel, manevi ve çevresel zarar kapsamlı bir şekilde hesaplanacak ve bu da saldırgan Ermenistan devletini uluslararası mahkemelere vermemize olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

Ermeniler 70 camimizi yıktı
Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu dönemde yıktığı camilerden de bahseden Aliyev, "Ermeniler 70 camimizi yıktı. Fakat biz hepsini yeniden yapacağız." dedi.

ISESCO Genel Direktörü Malik de Azerbaycan'ın zafer sevincini paylaştıklarını belirterek, "Sizin zaferiniz ISESCO'nun zaferinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Dün işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret ettiklerini ve orada daha önce hiç görmedikleri faciayı gözleriyle gördüklerini dile getiren Malik, "Tamamen yıkılmış bir şehirle karşılaştık. Bu tamamen insanlık dışı bir eylemdir ve hiçbir boyuta sığmıyor. Bu insanlığa karşı bir suçtur." ifadesini kullandı.

Görüşme sonrasında Malik, Aliyev'e tarihi kılıç hediye etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sadece zenginlerin üyesi olduğu kulüpten 250.000 TL’ye ulaşım dahil aşı turu
Bayern Münih'ten kupada 20 yıl sonra bir ilk!
Kar bastırdı Balıkesir hava durumu saatlik veriler fena!
Bursa'da yetkililer harekete geçti! İnşaatı izlerken gördü eniştesiyle topraktan çıkardı
Emre Belözoğlun'ndan transfer açıklaması! Dorukhan, Sosa, Ömer Faruk, Perotti ve Ozan Tufan
Ceyhan'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kazada öldü
Köyceğiz'de dev yayın balığı kıyıya vurdu! Böylesi daha önce görülmedi
Çanakkale hava durumu saatlik-15 günlük haritalı tahmin
Vaka sayıları azaldı restoran ve kafeler açılıyor mu? Osman Müftüoğlu çok sert uyardı!
Inter Fiorentina'yı kupa dışına itti
Yorumlar