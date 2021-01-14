Durum çok kötü! Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 92 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 92 milyon 778 bini aştı. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke halen ABD...

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 986 bin 903 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 92 milyon 778 bin 983'e çıkarken, virüs saptanan 66 milyon 294 bin 446 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 23 milyon 616 bin 345 kişide Kovid-19 tespit edildi, 393 bin 928 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 512 bin 831), Brezilya (8 milyon 257 bin 459), Rusya (3 milyon 471 bin 53), İngiltere (3 milyon 221 bin 576) Fransa (2 milyon 830 bin 442), Türkiye (2 milyon 355 bin 839), İtalya (2 milyon 319 bin 36), İspanya (2 milyon 176 bin 89), Almanya (1 milyon 980 bin 861), Kolombiya (1 milyon 831 bin 980), Arjantin (1 milyon 757 bin 429), Meksika (1 milyon 571 bin 901), Polonya (1 milyon 404 bin 905), İran (1 milyon 305 bin 339), Güney Afrika (1 milyon 278 bin 303), Ukrayna (1 milyon 130 bin 839) ve Peru (1 milyon 43 bin 640)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (206 bin 9), Hindistan (151 bin 765), Meksika (136 bin 917), İngiltere (84 bin 767), İtalya (80 bin 326), Fransa (69 bin 31), Rusya (63 bin 370), İran (56 bin 457), İspanya (52 bin 878), Kolombiya (47 bin 124), Arjantin (44 bin 983), Almanya (44 bin 404), Peru (38 bin 473), Güney Afrika (35 bin 140), Polonya (32 bin 74), Endonezya (24 bin 951), Türkiye (23 bin 325), Belçika (20 bin 250), Ukrayna (20 bin 214), Kanada (17 bin 383), Şili (17 bin 204), Romanya (16 bin 969), Ekvador (14 bin 229), Çekya (13 bin 656), Irak (12 bin 915), Hollanda (12 bin 685), Macaristan (10 bin 948) ve Pakistan (10 bin 818)."