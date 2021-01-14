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Ankara'da evi pavyona çevirdiler! 7 kişiye 25 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da polisin ihbar üzerine gittiği evin eğlence merkezine çevrildiği ortaya çıktı. Ekipler; 3 kadın, işletmeci ve eğlenmeye gelenlere toplam 25 bin 200 TL ceza kesti. Evinden odalarından onlarca alkollü içecek çıktı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Birimi Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ihbar üzerine 25 Mart Mahallesi SSK Bloklarında bir adrese baskın düzenledi. Ekiplerin yaptığı baskında ikametin eğlence merkezi haline çevrildiği, içeride 4 kişinin alkol aldığı ve 3 kadının burada çalıştığı görüldü.

Odalara alkol depolamışlar
Ekiplerin evde yaptığı detaylı aramalarda, ikametin değişik odalarında toplamda 35 adet çeşitli markalarda alkollü içeceklerin görülmesi üzerine toplamda 8 kişiye 25.200 TL idari para cezası uygulanırken ev zabıta ekiplerince mühürlendi.

Ayrıca, işletme sahibi Osman Ö.’ye 17.399 TL idari para cezası uygulandı. Çok sayıda suç kaydı olan işletme sahibi ve evde bulunan alkol şişeleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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