BIST 1.556
DOLAR 7,45
EURO 9,06
ALTIN 440,85
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Samsun'da korkunç olay! Fare zehri karıştırılan sütten içen anne ve 2 çocuğu zehirlendi

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde içine fare zehri karıştırılan sütten içen hamile Z.Y. ile çocukları M.Y.K. (4) ve B.Y. (2) zehirlendi. M.Y.K.'nın oyun oynarken fare zehrini sütün içine koyduğu iddia edildi.

Abone ol

Samsun'dan son gelen haber korkunç... Hamile Z.Y. ve çocukları M.Y.K. ve B.Y., süt içtikten bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine anne ve 2 çocuğu, çağırılan ambulansla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalede anne ve 2 çocuğunun zehirlendikleri belirlendi.

M.Y.K.'nın süte oyun oynarken fare zehri karıştırdığı iddia edilirken hastanede yapılan tedavi sonrasında B.Y. ile M.Y.K. taburcu edildi.

Soruşturma başlatıldı

Anne Z.Y. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP, Cumhur İttifakı'ndan çekilmenin yolunu arıyor olabilir! HDP'li Beştaş'tan olay açıklamalar
Uşak hava durumu 30 günlük haritalı kar tahmini raporu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
Fransız fırıncı ülkesinde gündem oldu imza kampanyası başlatıldı
Kar bastırdı Kütahya hava durumu 15 günlük güncel meteoroloji raporu
Hasan Kartal: Galatasaray'ı yönetenler derslerine çalışsınlar
Mesut Özil memleketine spor kompleksi yaptırıyor
Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi
Kar başladı Bursa hava durumu 15 günlük-saatlik tahmin
Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı
Yorumlar