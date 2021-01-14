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Fransız fırıncı ülkesinde gündem oldu imza kampanyası başlatıldı

Fransa’da bir fırıncı, Gine'ye sınır dışı edilmesine karar verilen çırağı için yaklaşık iki haftadır açlık grevi yapıyor.

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Fransa'nın Besançon kentinde fırın işleten Stéphane Ravacley'nin meslek eğitimi verdiği 18 yaşındaki Gineli çırağı hakkında Fransız makamları sınır dışı kararı verdi. Karara tepki gösteren Ravacley, sınır dışını engelleyebilmek için 3 Ocak'ta açlık grevine başladı.

İnternet haber sitesi Brut'a konuşan Fransız fırıncı, eylemini çırağının Fransa’da kalabilmesi ve yasal oturum izni alabilmesi için başlattığını belirterek, 18 yaşındaki gencin ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik itiraz konusunda kararın verileceği 26 Ocak tarihine kadar greve devam edeceğini söyledi.

Eyleme büyük destek var
Batı Afrika ülkesi Gine'ye gönderilmesi için karar çıkarılan çırağın Fransa’da kalması için fırıncı ustasının sürdürdüğü eyleme sanat dünyası ile siyasetten destek geldi. Oyucunu Marion Cotillard ile Omar Sy ve eski çevre bakanı Nicolas Hulot da çırağın Fransa’da kalmasına destek veriyor.

Destek veren grubun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdıkları açık mektupta, protestoya atfen de "Bir Fransız vatandaşının, ülkenin temel değerleri olan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini savunmak amacıyla sağlığını tehlikeye atmasına duyarsız kalamazsınız” sözlerine yer verildiği görüldü.

235 binden fazla imza
Fırıncı çırağı Gineli gencin ülkede kalabilmesi için başlatılan imza kampanyasına da şimdiye kadar 235 binden fazla kişinin destek verdiği kaydediliyor. Gine doğumlu 18 yaşındaki gencin, Mali ve Libya üzerinden Akdeniz'e geldiği ve 16 yaşındayken bir tekne ile çocuk sığınmacı olarak Fransa’ya ayak bastığı bildiriliyor.

Fırıncı ustası Ravacley'in, ülkeye çocuk yaşta gelen sığınmacı genci 2019’da yanına aldığı ve fırıncılık mesleği eğitimi verdiği bildiriliyor. Gineli gencin 18 yaşına ulaşmasıyla reşit olduğu, böylece sınır dışı edilmesinin mümkün hale geldiği belirtiliyor.

Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, prensipte böyle bir olayın yaşanmaması gerektiğini, bir meslek eğitimi alan sığınmacının başarıyla bunu tamamlamasından sonra normalde Fransa’da kalıp çalışmaya devam edebildiğini hatırlatıyor. Öte yandan söz konusu olayda sınır dışı edilmesi kararı çıkarılan gencin sorunun, beyan ettiği kimlik belgelerinin sahte olduğu, sorumlu bölge makamlarının bu nedenle sınır dışı kararı verdiği aktarılıyor.

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