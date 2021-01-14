Abdülkadir Selvi yazdı: Ayhan Bilgen HDP’den kopuyor yeni bir hareket başlatacak!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kobani soruşturması sonrası tutuklanan Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Selvi'ye göre; Ayhan Bilgen HDP’den kopup yeni bir hareket başlatacak.

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Gazeteci-yazar Abdulkadir Selvi, tutuklu bulunan eski Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'le ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Selvi, tutuklandıktan sonra partisine ağır eleştiriler getiren Bilgen'in HDP’den kopacağını öne sürdü. Selvi ayrıca, Bilgen'in yeni bir hareket başlatacağına kesin gözüyle bakıyor...

Selvi'nin yazısında Ayhan Bilgen ile ilgili kısım şöyle;

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, tutuklandığında “tersine Türkiyelileşme” başlığı altında HDP’ye esaslı eleştiriler yöneltmişti. Ayhan Bilgen’i önce muhafazakâr bir insan hakları örgütü olan Mazlum-Der Genel Başkanı olarak tanıdık. Bilgen, Mazlum-Der’den sonra siyasete HDP’de devam etti. Tabii Ayhan Bilgen’in bu tercihi eski mahallesinde tepkilere neden oldu. HDP’de ise muhafazakâr kesime açılım olarak görüldü. Ama Ayhan Bilgen’i hep tartışan, sorgulayan biri olarak gördüm. Bilgen, Kobani soruşturması kapsamında tutuklandığında Türkiyelileşme, Kürtler dışındaki farklı kesimlere açılma amacıyla yola çıkan HDP’nin, “tersine Türkiyelileşme” yaşadığını gündeme getirdi. Bu sorgulama Ayhan Bilgen’in HDP’den fikri olarak bir kopuş yaşadığının işaretiydi.

HDP ile Bilgen arasında sert tartışmalar yaşandı

Ayhan Bilgen’in mesajları HDP tarafından da benzer şekilde değerlendirilmiş olmalı ki, cezaevinde 3 kez ziyaret etmişler. HDP’lilerle Bilgen arasında sert tartışmalar yaşanmış. Ancak Ayhan Bilgen geri adım atmamış. Gelinen noktada ise Ayhan Bilgen, kucağında bir yığın hayal kırıklığı ile HDP’den kopuyor.

'Bildiğim bir şey varsa...'

Peki HDP’den kopan Altan Tan’la birlikte Ayhan Bilgen yeni bir parti kurma çalışmasına girer mi? O kadarını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa, o da Ayhan Bilgen’in HDP’den kopup yeni bir hareket başlatacağı yönünde.