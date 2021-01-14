İzmir Konak'ta tutuklanmak için polis otosunun camlarını kırdı

İZMİR'in Konak ilçesinde, park halindeki 2 polis otosunun camlarını kıran şüpheli yakalandı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli, ifadesinde tutuklanmak için polis otolarına zarar verdiğini söyledi.

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Konak ilçesine bağlı Akıncı Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Muhammed Sabri S.(20) park halindeki 2 polis aracının camlarını kırdı. Saldırının ardından kaçmak isteyen şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı çıktı

Gözaltına alınan şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'yangın', 'tehdit', 'hakaret 've 'açıktan hırsızlık' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde, polis otolarına tutuklanmak için zarar verdiğini söylediği öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Devlet Malına Zarar Verme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.