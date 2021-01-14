Mesut Özil'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

İngiliz basını, Mesut Özil'in Arsenal'den alacağı olan 7 milyon poundu Londra ekibinde bıraktığını yazdı. Ayrıca Mesut Özil, eşyalarını özel aracıyla birlikte yolladı bile.

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İngiliz basınındaki haberlere göre; Mesut, Arsenal’den alacağı olan 7 milyon poundu bıraktı. Kulüp de kontratı feshetme kararı aldı. Mesut’un önümüzdeki hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin transferini bitirmek adına çalışmalarını sürdürdüğü yıldız oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe’nin basketbol takımı Fenerbahçe Beko’yu takip etmeye başladı.

Ankaragücü maçını statta izleyecek

Fenerbahçe kulisinde dolaşan bilgiye göre; Mesut Özil, eşyalarını özel aracıyla birlikte yolladı bile. Mesut Özil, pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Ankaragücü maçını Ali Koç ve Acun Ilıcalı birlikte statta izleyecek.

Milli takıma ret

Öte yandan, Almanya Futbol Federasyonu Mesut Özil’e yeniden milli davet gönderdi. Federasyon Başkanı Fritz Keller’in imzasını taşıyan mektuba, Özil olumsuz yanıt verdi ve milli takım kariyerini sonlandırdığını belirtti. Keller de Mesut’un bu kararına saygı duyduklarını belirtti.