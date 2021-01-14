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Fenerbahçe, Attila Szalai transferini bitirdi

Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunmacı Attila Szalai ve kulübü Apollon Limassol ile her konuda anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe, Apollon Limassol'da forma giyen Attila Szalai'yi kadrosuna katıyor. Bir süredir Macar stoperle ilgilenen Kanarya, hem 1.92 boyundaki 23 yaşındaki oyuncu hem de kulübüyle el sıkıştı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibine bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek. Macaristan Milli Takımı'nda da şans bulan ve iki ayağını da kullanabilen Szalai, stoperin yanında sol bekte de oynayabiliyor.

3 yıllık sözleşme
Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Erol Bulut'un da çok istediği futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerinin ardından da 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

Lemos'la yollar ayrılıyor
Öte yandan sarı-lacivertlilerin, bu transferin ardından Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'la da yollarını ayırması ön görülüyor.

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