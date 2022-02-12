HDP Eş Genel Başkanı Sancar: HDP'yi reddeden, nasıl bir gelecek vadedecek?

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Nusaybin kongresinde konuştu. Sancar, 6 parti Başkanı'nın bir araya gelmesine dair açıklamalarda bulundu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine muhalefet partileri, güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinin ardından liderler düzeyinde il toplantısı için bir araya gelmişti. HDP'den kimsenin toplantıda olmaması ise dikkat çekti.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Mardin Nusaybin'deki partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, toplantıya dair açıklamalar yaptı.

"HDP'yi yok sayan Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadedecek?"

HDP ile diyalog içinde olmanın şart olduğunu söyleyen Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur." dedi.

Sancar, ilçede dinler, diller, kültürler ve inançların birlikte kardeşçe yaşamayı bildiğini, geçmişte kardeşliğin hukukunun kurularak köklerinin derinlere salındığını söyledi.

"Büyük barışın anahtarı Kürt sorununda demokratik çözümdür"

Ülkeyi kültürlerin, inançların, dillerin bir arada özgür ve eşitçe yaşayacağı bir düzene kavuşturmak istediklerini kaydeden Sancar, "Bu ülkeye ve bölgeye büyük barışı getirmeye yemin ettik. Büyük barışın anahtarı Kürt sorununda demokratik çözümdür, bunu da biliyoruz. Biz büyük barışı sadece bu ülke için değil bu bölge için de istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceği birlikte inşa etmek için en geniş demokrasi ittifakını da kurmak zorunda olduklarını kaydeden Sancar, bugün yine ittifaklar meselesinin gündemde olduğunu belirtti.

"Ortak aday fikrine açığız"

Politikalarını aylardır anlattıklarını ifade eden Sancar, şöyle konuştu:

"Diyoruz ki parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğiz, en geniş demokrasi ittifakıyla gireceğiz. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi için de bütün muhalefet partileriyle diyalog ve müzakere istiyoruz. Eğer muhalefet partileri bizlerle geçiş sürecini, önümüzdeki dönemin temel ilkelerini, seçime kadar olan dönemdeki haksızlıkların ve tahribatların tamiri konusunu müzakere ederlerse ortak aday fikrine de açığız." dedi.

Kongreye, HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.