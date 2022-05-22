Hayrettin Karaman'dan Survivor fetvası: Katılmak ve izlemek caiz değildir

Yeni Şafak gazetesi yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman, yarışma programı Survivor'a katılmanın ve izlemenin 'caiz' olmadığını yazdı.

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Yeni Şafak gazetesi yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman, bugünkü köşesinde TV8'de ekrana gelen yarışma programı Survivor'la ilgili soruyu yanıtladı.

Survivor izlemek ve ona katılmak günah mı?

Karaman'ın 'Sorular cevaplar" başlıklı yazısında Karaman'ın okuyucusu "Survivor, kadın erkek beraber bir adada yaşayan bir yarışma programıdır. Mahrem olan kadın ve erkek aynı yerde yatabiliyor, mahrem yerleri açık ve vücutlarını görebiliyor, yarışmayı kazandıklarında birbirlerini öpebiliyor, sarılabiliyor. Bu tür programlara katılmak veya izlemek caiz mi, kazanılan para helâl mi?" diye sordu.

Karaman bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Tarif ettiğiniz davranışlar İslam dini ve ahlakına ve bizi biz yapan değerlerimize aykırıdır, ayıptır ve günahtır. Bu davranışları içeren bir faaliyete katılmak ve bunu izlemek elbette caiz değildir. Günah işleyerek kazanılan para da helâl olmaz."