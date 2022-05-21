'İkimizi karıştırma' deyip isyan etti! Sema Evrim Survivor'da birbirine girdi: Belden aşağıya...
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'ın dünkü bölümünde Sema ve Evrim arasındaki gerginlik geceye damga vurdu.
Dokunulmazlık ve pizza ödülünün olduğu yarışmanın kadınlar etabında Sema ve Nagihan yarışırken tansiyon yükseldi.
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Sema'nın oyundaki sopa atışı sırasında istemeden yaptığı hamle sonrası Nagihan'ın hedefleri düştü.
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Ancak Sema'nın onları düzeltmeden yerine gitmesi ve ilk sırayı düşürmesi oyunun durmasına neden oldu.
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Sema, ekiple neden kendi hedeflerini de düzeltmesi gerektiğini konuşurken; Evrim yandan "Ama Nagihan seni bekledi" diyerek müdahale etti.
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