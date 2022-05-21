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'İkimizi karıştırma' deyip isyan etti! Sema Evrim Survivor'da birbirine girdi: Belden aşağıya...

'İkimizi karıştırma' deyip isyan etti! Sema Evrim Survivor'da birbirine girdi: Belden aşağıya...

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'ın dünkü bölümünde Sema ve Evrim arasındaki gerginlik geceye damga vurdu.

'İkimizi karıştırma' deyip isyan etti! Sema Evrim Survivor'da birbirine girdi: Belden aşağıya...

Dokunulmazlık ve pizza ödülünün olduğu yarışmanın kadınlar etabında Sema ve Nagihan yarışırken tansiyon yükseldi.

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'İkimizi karıştırma' deyip isyan etti! Sema Evrim Survivor'da birbirine girdi: Belden aşağıya...

Sema'nın oyundaki sopa atışı sırasında istemeden yaptığı hamle sonrası Nagihan'ın hedefleri düştü.

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'İkimizi karıştırma' deyip isyan etti! Sema Evrim Survivor'da birbirine girdi: Belden aşağıya...

Ancak Sema'nın onları düzeltmeden yerine gitmesi ve ilk sırayı düşürmesi oyunun durmasına neden oldu.

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'İkimizi karıştırma' deyip isyan etti! Sema Evrim Survivor'da birbirine girdi: Belden aşağıya...

Sema, ekiple neden kendi hedeflerini de düzeltmesi gerektiğini konuşurken; Evrim yandan "Ama Nagihan seni bekledi" diyerek müdahale etti.

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