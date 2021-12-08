Hakan Ural'a sağlıkçılardan sert tepki

Hakan Ural'ın Kanal D'de sağlıkçıların eylemine yönelik sözlerine tepki yağdı. Sağlık çalışanları, twitter'dan eyleme acil servisler ve ameliyathane çalışanlarının katılmadığını dile getirirken Ural'ı bilmediği konularda ahkam kesmekle suçladı.

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Hakan Ural, sağlıkçıları kızdırdı! Eylem yapan sağlıkçıları, insan sağlığını hiçe saymakla suçlayan Ural'ın sözlerinin kurgu olduğunu ileri süren sağlık çalışanları, eyleme katılacak çalışanların sunulan hizmeti aksatmayacak biçimde seçildiğini belirtti. Sağlık- Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise "Düşük profil magazinci" olarak nitelendirdiği Ural'a psikiyatri servisini önerdi.

Sağlık çalışanlarının ücret adaletsizliğine son verilmesi için 81 ilde yaptıkları iş bırakma eylemi tartışmalara neden oldu. Kanal D'de yayınlanan programda konuşan Hakan Ural, eylem sırasında bazı sağlık çalışanlarının hizmet vermediğini söyleyerek insan sağlığının hiçe sayıldığını ileri sürdü.

Gözünü oyarmış!

Hakan Ural, "Neler Oluyor Hayatta" programının diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı'ya hastanede eylem yapıldığı sırada "Oğlunu aldın götürdün kardeşim" diyerek, böyle bir durumda ne yapacağını sordu. Namlı'nın cevap vermesini beklemeden onun yerine kendi sorduğu soruya cevap veren Ural, "Ben senin ne yapacağını söyleyeyim mi gözünü çıkarırsın" diye konuştu.

Ural'a tepki gecikmedi

Hakan Ural'ın programda söylediğinin aksine acil servis ve ameliyathane çalışanları ile doktorların eyleme katılmadığını söyleyen sağlıkçılar, iş bırakma eylemi sırasında Türkiye genelinde hiçbir sağlık hizmetinin aksamadığını belirtti.

İşte o tepkilerden bazıları;

"Düşük profil magazinci.."

Sağlık- Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, twitter'dan yaptığı açıklamada Ural'ı "Düşük profil magazinci" olarak nitelendirdi. Sağlık çalışanlarının nasıl görev yapacağını söylemek senin haddin değil diyerek Ural'ın sağlık çalışanlarına yönelik şiddet çağrısı yaptığını dile getiren Durmuş, Ural'a psikiyatri servisi önerisinde bulundu. Durmuş, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonunda iş bırakma eylemini ve basın açıklamasını “şimdilik” askıya aldıklarını ancak herkesi memnun edecek düzenlemeler yapılması için süreci yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Twitter'da gündem oldu Ural özür diledi

#ÖzürDileHakanUral hashtagı kısa sürede twitter'ın en çok konuşulanlar listesine girerken toplumun her kesiminden Hakan Ural'a özür dile çağrısı geldi. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Hakan Ural, sağlık çalışanlarından özür dileyerek şunları söyledi:

"Teşbihlerimden dolayı bir sağlıkçımızı dahi üzüp kırdıysam özür dilerim tabii ki benim beni linç etmeye ettirmeye çalışanlar gibi egom kibrim yok ben halkımı milletimi kemiksiz seven biriyim."