SGK'den yapılandırma borcunu ödeyemeyenlere uyarı

GAZİANTEP Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mehmet Uzun, 7326 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarını ödemeyenlere uyarıda bulundu.

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GAZİANTEP Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mehmet Uzun, 7326 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarını peşin ödeme seçeneğini seçmesine rağmen 30.11.2021 tarihine kadar ödeyemeyen borçluların 31.12.2021 tarihine kadar yapılandırılan borçlarını gecikme zammı ile ödeme imkanı bulunduğunu belirtti.

İl Müdürü Uzun, "Yine 7326 sayılı Kanun kapsamında borçlarını taksitli ödeme seçeneğini seçmesine rağmen ilk taksit ödemesini 30.11.2021 tarihine kadar gerçekleştiremeyen borçlularımızın müdürlüğümüze talepte bulunulması halinde yapılandırılmış olan borcun tamamının 30.11.2021 tarihinden itibaren hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 31/12/2021 tarihine kadar ödemek şartıyla yapılandırmalarının bozulmayacak" dedi.