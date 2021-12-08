Terör örgütü PKK/YPG serbest bıraktığı DEAŞ'lıları Peşmerge'nin üzerine saldı

KUZEY IRAK'ta son 1 haftada bomba ve pusuyla öldürülen 30'a yakın Peşmerge'ye terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye serbest bıraktığı 200'den fazla DEAŞ mensubunun pusu kurduğu öne sürüldü.

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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak merkezi yönetimi arasında tartışmalı olan bölgelerde 28 Kasım'ndan bu yana pusu ve saldırılarda öldürülen 30'ya yakın Peşmerge'yle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Musul, Kerkük, Selahaddin gibi bölgelerde yeniden faal duruma geçen terör örgütü DEAŞ mensuplarına geçtiğimiz haftalarda Suriye'deki hapishanelerden salınan örgüt elemanlarının da katıldığı öne sürüldü.

IKBY'nin silahlı gücü Peşmerge komutanlarından biri ismini vermeden yaptığı açıklamada Erbil ve Bağdat arasındaki anlaşmazlıktan doğan otorite boşluğunu kullanarak suikastları düzenleyen DEAŞ'lıların bir kısmını bu grupların oluşturduğunu belirtti.

ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde hakimiyetindeki hapishanelerden yüzlerce DEAŞ'lıyı para karşılığı serbest bırakmıştı.

Sincar Ezidi Meclisi kurucularından Haydar Şeşo, "Sincar Anlaşması uyarınca tartışmalı bölgelere Peşmerge ile Irak ordusundan oluşan ortak güçler konuşlanacak, yasal olmayan tüm silahlı güçler bölgeyi terk edecekti. Anlaşmanın uygulanmaması DEAŞ'a alan açıyor, teröristler bunu fırsat bilip Peşmerge güçleri, Kürt köyleri ve sivil halka saldırıyor" dedi.

Sincar Anlaşması gereği bölgeden tamamen çıkmak zorunda olan YPG'nin yine bölgede yasaklı duruma gelen Haşdi Şabi güçleri ile gizli ortaklık kurduğu öne sürülmüştü.