BIST 2.005
DOLAR 13,67
EURO 15,52
ALTIN 783,57
HABER /  GÜNCEL

Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı

Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı

Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, özel öğrenci yurdu yemekhanesinde vahşice öldüren aşçı İhsan Güney tutuklandı. Şizofreni tanısı koyulan Güney'in aylık kontrollerini 4 aydır yaptırmadığı tespit edildi. Ayrıca katledilen Tuğrul'un cenazesini alan acılı babasının görüntüsü yürek parçaladı.

Abone ol

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunun aşçısı İhsan Güney, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Tuğrul'un cenazesi ise adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Cenazeyi babası aldı
Kahramanmaraş'ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışan baba Halil Tuğrul, sabah saatlerinde adli tıpa gelerek, oğlu Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesini teslim aldı. Baba Tuğrul'un, üzgün olduğu görüldü. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a götürüldü.

Şizofreni tanısı konulmuş
Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İhsan Güney'in 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Ayrıca 17 Mart 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak bipolar duygulanım bozukluğu, 27 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konduğu, 2 Mart 2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021 tarihinden sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir."

Olayla ilgili dün mahkeme, 'gizlilik kararı' ve 'yayın yasağı' kararı vermişti.

Zanlı tutuklandı
Olayın ardından yakalanan şüpheli İ.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
ABD'nin 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Terör örgütü PKK/YPG serbest bıraktığı DEAŞ'lıları Peşmerge'nin üzerine saldı
Terör örgütü PKK/YPG serbest bıraktığı DEAŞ'lıları Peşmerge'nin üzerine saldı
Elmastan 10 bin kat daha nadir olan diaspor taşı sadece Muğla Milas'ta çıkarılıtor
Elmastan 10 bin kat daha nadir olan diaspor taşı sadece Muğla Milas'ta çıkarılıtor
Borcu yoktur yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
Borcu yoktur yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyon! 4 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyon! 4 şüpheli tutuklandı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Olaf Scholz’un kabinesini onayladı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Olaf Scholz’un kabinesini onayladı
Kuruluş Ertuğrul Selçuklu Veziri Alemşah kimdir tarihte nasıl öldü?
Kuruluş Ertuğrul Selçuklu Veziri Alemşah kimdir tarihte nasıl öldü?
Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi açıklamalarıyla alkış aldı
Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi açıklamalarıyla alkış aldı
ABD Konsolosluğu'ndan Adanalı astronot adayı Deniz'e tebrik
ABD Konsolosluğu'ndan Adanalı astronot adayı Deniz'e tebrik
Taner Turan kimdir kaç yaşında Selçuklu Veziri Alemşah hayatı
Taner Turan kimdir kaç yaşında Selçuklu Veziri Alemşah hayatı