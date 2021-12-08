Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kıyafetleri kirli olduğu için minibüste oturtulmayan işçi açıklamalarıyla alkış aldı

Sultan San kimdir kaç yaşında Hasan Can Kaya sevgilisi ne iş yapıyor?

Antalya'da 'bir baba için çok kötü bir durum' deyip sinir krizi geçirdi: Suçlu ben oluyorum