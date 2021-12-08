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Neredeyse kiralarla yarışan yüksek aidatlara karşı noter kalkanı

Neredeyse kiralarla yarışan yüksek aidatlara karşı noter kalkanı

Son dönem neredeyse kiralarla yarışan site aidatlarındaki artış vatandaşı isyan ettirme noktasına gelmişti. Sitelerdeki fahiş aidatların denetim altına alınması için noter aracılığıyla ilk adım atılıyor.

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Site yönetimleri tarafından mağdur edilen kat maliklerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için önemli bir adım atılıyor. Konuyla ilgili iş birliği protokolü imzalanıyor.

Türkiye Noterler Birliği (TNB) Başkanı Dursun Cin ve Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Daha kurumsal hale gelecek"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, konuyla ilgili, "Önüne geçilmesi için bir çalışma protokolü imzalıyoruz. Bu protokolle gerek yöneticilerimizin gerekse noterlerimizin karşılaştıkları problemlerin çözümü bu arada kat maliklerinin mağduriyetinin önlenmesi yönünde neler yapılabileceğini birlikte çalışarak bu sorunların ortadan kaldırılmasına çalışacağız. Yöneticilik daha kurumsal hale geleceği için o bakımdan önüne geçilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İlk somut adım"

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı ise "Siteleri apartmanlar mevzuatlar kanunlar yönetir. Hizmetin sağlandığı mevzuatın hüküm sürdüğü bir entegre sistem arzu ediyoruz. Bugün ilk defa somut bir adım atılıyor" dedi.

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