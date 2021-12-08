Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketiyle tartışılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Genel Kurul, edepsizlik örneğiyle sarsıldı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı; asgari ücret, fahiş fiyatlar, diplomatik temaslar ve salgın konu başlıklarıyla gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Toplantı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketine değinerek başladı.

Kılıçdaroğlu'nun el hareketini "edepsizlik örneği" olarak nitelendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"TBMM edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır"

"Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürle eden bir milletvekilinin şokunu atlatamamışken, bu defa da Genel Kurul’da yaşanan bir başka edepsizlik örneği ile sarsılmıştır. Üstelik bu edepsizlik Meclis’in ikinci büyük partisinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

"Egolarıyla geldikleri nokta burasıdır"

Milleti kendi yalanlarıyla kandırabileceğini sananların egolarıyla geldikleri nokta burasıdır. İktidarın sadece hayalini kurmakla bile bu derece kendini kaybedenlerin, ülkenin başına neler getireceğini takdirini milletimize bırakıyoruz.

"Herkesi yüce meclisin faziletine uygun davranmaya davet ediyorum"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asaletine, nefasetine, nezaketine, nefasetine, izzetine velhasıl bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir. Herkesi yüce Meclis'in faziletine uygun davranmaya davet ediyorum."