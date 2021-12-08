BIST 2.005
DOLAR 13,67
EURO 15,52
ALTIN 783,57
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim diye ilan ettim zaten

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim diye ilan ettim zaten

MANİSA'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorusuna, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim diye ilan ettim zaten" karşılığını verdi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Turgutlu'da Atatürk Bulvarı'ndaki işletmeleri ziyaret eden Akşener, esnafla sohbet etti.

İlçe ilçe, il il esnafı gezdiklerini, bu ziyaretlerde partisini övmediğini, propaganda yapmadığını dile getiren Akşener, "Tabii ki oylarınıza talibiz ama seçim zamanında. Benim buradaki amacım tamamen esnafa dikkat çekmek üzerine" dedi.

Bu sırada bir kişinin, "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorusuna Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim diye ilan ettim zaten" karşılığını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Neredeyse kiralarla yarışan yüksek aidatlara karşı noter kalkanı
Neredeyse kiralarla yarışan yüksek aidatlara karşı noter kalkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini 4 maddede özetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi modelini 4 maddede özetledi
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı
ABD'nin 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
ABD'nin 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Dünyanın ilk bitki bazlı koronavirüs aşısı Kanada'da üretildi
Dünyanın ilk bitki bazlı koronavirüs aşısı Kanada'da üretildi
Elmastan 10 bin kat daha nadir olan diaspor taşı sadece Muğla Milas'ta çıkarılıtor
Elmastan 10 bin kat daha nadir olan diaspor taşı sadece Muğla Milas'ta çıkarılıtor
Borcu yoktur yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
Borcu yoktur yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyon! 4 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyon! 4 şüpheli tutuklandı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Olaf Scholz’un kabinesini onayladı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Olaf Scholz’un kabinesini onayladı