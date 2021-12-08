Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. Makinistler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Abone ol
AYDIN'ın Nazilli ilçesi Bereketli Mahallesi'ndeki demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan Ali Hoş'a (46), 32754 sefer sayılı Söke-Denizli yolcu treni çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hoş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Hoş'un yakınları gözyaşı döktü.
Ali Hoş'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, makinistler de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Hoş'un demir yoluna 30 metre uzaklıkta bulunan kayınpederinin evine akşam yemeğine giderken trenin çarptığı öğrenildi.